Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Наука

Физики впервые воспроизвели квантовый хаос

Nature Physics: 91-кубитный процессор смоделировал квантовый хаос
pixelparticle/Shutterstock/FOTODOM

Физики нашли способ моделировать квантовый хаос на современных квантовых компьютерах, не дожидаясь появления полноценной коррекции ошибок. Команда ученых провела симуляцию сложной квантовой динамики на 91-кубитном сверхпроводниковом процессоре, используя методы подавления ошибок на этапе обработки данных. Работа опубликована в журнале Nature Physics.

Квантовый хаос изучает, как хаотические классические системы ведут себя в квантовом мире. Такие задачи важны для понимания свойств материалов, переноса энергии и информации, но их моделирование быстро упирается в пределы вычислительных ресурсов. Полноценная квантовая коррекция ошибок могла бы решить проблему, однако она требует слишком большого числа кубитов и сложного управления.

Вместо этого исследователи сделали ставку на так называемую error mitigation — подавление ошибок. Этот подход допускает наличие шума в квантовом устройстве, а затем корректирует его влияние уже после выполнения вычислений. Ключевым инструментом стала недавно предложенная методика тензорно-сеточного подавления ошибок, которая позволяет «инвертировать» действие шума на уровне классической постобработки данных.

Для моделирования ученые использовали особый класс квантовых схем — дуально-унитарные цепи. Их особенность в том, что квантовые вентили в них унитарны как во времени, так и в пространстве. Такие схемы чрезвычайно быстро перемешивают квантовую информацию, что делает систему хаотичной, но при этом сохраняется возможность точно вычислять некоторые физические величины.

На этих схемах была реализована квантовая версия «периодически возбуждаемой» модели Изинга — стандартного примера квантовой многотельной системы. Экспериментальные результаты, полученные на квантовом процессоре, с высокой точностью совпали с аналитическими предсказаниями и продвинутыми классическими расчетами в тех режимах, где они еще возможны.

Особенно важно, что при масштабах, недоступных прямому классическому моделированию, квантовый процессор с подавлением ошибок продолжал давать физически осмысленные результаты. При этом методы моделирования в так называемом представлении Гейзенберга оказались значительно эффективнее классических, чем расчеты в представлении Шрёдингера, которые быстро становятся вычислительно неподъемными.

Авторы подчеркнули, что их работа открывает путь к использованию «докоррекционных» квантовых компьютеров для изучения квантового хаоса, переноса и локализации в материалах. Это важный шаг к тому, чтобы квантовые вычисления стали надежным научным инструментом уже на нынешнем этапе развития технологий — задолго до появления полностью отказоустойчивых квантовых машин.

Ранее физики предложили новое объяснение природы времени.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!