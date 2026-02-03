Впервые в истории на Кубе похолодало до нуля градусов

На Кубе похолодало до нуля градусов, рекорд зарегистрирован на западе страны

Впервые в истории температура на Кубе опустилась до 0°С. Рекорд зарегистрирован на западе страны, сообщил Национальный институт метеорологии.

«В 4:00 метеорологическая станция в Индио Атуэй зафиксировала минимальную температуру в 0,1°С. Температура продолжила снижаться, и в 7:00 термометр зафиксировал температуру в 0°С», — говорится в сообщении.

Другие станции на западе и в центре страны сообщили о температуре в 1,4°С и в 5°С.

В декабре сообщалось, что в регионах Саудовской Аравии впервые за десятилетия выпал снег. В последний раз такое были около 30 лет назад. Перед снегопадом синоптики предупредили о резком понижении температуры. Кроме того, в некоторых районах страны были объявлены красный и оранжевый уровни погодной опасности из-за града и сильных гроз.

На Аравийском полуострове заявили о «погодной депрессии», сопровождавшейся проливными дождями и похолоданием.

