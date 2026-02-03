Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Впервые в истории на Кубе похолодало до нуля градусов

На Кубе похолодало до нуля градусов, рекорд зарегистрирован на западе страны
Shutterstock

Впервые в истории температура на Кубе опустилась до 0°С. Рекорд зарегистрирован на западе страны, сообщил Национальный институт метеорологии.

«В 4:00 метеорологическая станция в Индио Атуэй зафиксировала минимальную температуру в 0,1°С. Температура продолжила снижаться, и в 7:00 термометр зафиксировал температуру в 0°С», — говорится в сообщении.

Другие станции на западе и в центре страны сообщили о температуре в 1,4°С и в 5°С.

В декабре сообщалось, что в регионах Саудовской Аравии впервые за десятилетия выпал снег. В последний раз такое были около 30 лет назад. Перед снегопадом синоптики предупредили о резком понижении температуры. Кроме того, в некоторых районах страны были объявлены красный и оранжевый уровни погодной опасности из-за града и сильных гроз.

На Аравийском полуострове заявили о «погодной депрессии», сопровождавшейся проливными дождями и похолоданием.

Ранее россиянам рассказали, когда должны убирать снег с тротуаров.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!