В Турции проверят информацию о похищенных из страны по заказу Эпштейна девочках

Cumhuriyet: прокуратура Турции начала проверку данных о вывозе девочек на остров Эпштейна
US Attorney Office/Global Look Press

Генпрокуратура Анкары начала расследование заявлений оппозиционного депутата Турана Чомеза о турецких девушках-подростках, которых якобы похищали из страны по заказу финансиста Джеффри Эпштейна, увозили на его остров и насиловали. Об этом пишет газета Cumhuriyet.

Работа над опубликованными Минюстом США документами по делу Эпштейна «с целью обнаружения доказательств, связывающих подозреваемых и их преступления с Турцией» была начата еще 23 декабря 2025 года — на следующий день после публикации заявления Чомеза.

На этом фоне в соцсетях появились сообщения о том, что в Турции якобы «ежегодно пропадают без вести более 10 тысяч детей, а за последние 8 лет — почти 100 тысяч». Кроме того, широко распространилось видео под заголовком «Турецкого ребенка пытают за границей».

Центры по борьбе с дезинформацией при Минсвязи Турции и при Управлении по связям с общественностью при администрации президента заявили, что эти статистика и ролик фейковые: цифры взяты из отчета Турецкого статистического института (TÜİK) по найденным пропавшим детям, а видео было снято в Бразилии в 2021 году.

Комментируя опубликованные Вашингтоном документы по делу Эптшейна, официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность в том, что о его деятельности не могли не знать западные спецслужбы.

Ранее в файлах Эпштейна нашли упоминание о его попытках организовать встречу с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной.
 
