Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Возможный преемник Токаева высказался об изменении границ Казахстана

Карин: новая конституция Казахстана не подразумевает изменение границ
Pavel Mikheyev/Reuters

Проект новой конституции Казахстана не предусматривает изменение границ республики. Об этом заявил госсоветник страны Ерлан Карин, пишет ТАСС.

«Территориальная целостность нашей страны никогда не будет нарушена и никогда не изменится», — подчеркнул он.

Карин назвал «ложной информацией» и «чистой манипуляцией» слухи, что административно-территориальная целостность Казахстана может измениться. Он добавил, что невозможность изменения границ республики закреплена в шестом пункте второй статьи основного закона страны. По его словам, это означает, что этот вопрос не может обсуждаться даже в рамках референдума.

До этого политолог, эксперт по Казахстану Роман Юнеман во время беседы с «Лентой.ру» назвал Ерлана Карина наиболее вероятным преемником президента страны Касыма-Жомарта Токаева.

20 января пресс-служба главы Казахстана сообщила о предложении Токаева ввести в стране должность вице-президента. Ожидается, что назначать человека на этот пост будет президент с согласия парламента простым большинством голосов. Вице-президент Казахстана будет представлять страну на международных и внутренних мероприятиях.

Ранее в новой конституции решили закрепить официальный статус русского языка в Казахстане.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!