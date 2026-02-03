Возможный преемник Токаева высказался об изменении границ Казахстана

Проект новой конституции Казахстана не предусматривает изменение границ республики. Об этом заявил госсоветник страны Ерлан Карин, пишет ТАСС.

«Территориальная целостность нашей страны никогда не будет нарушена и никогда не изменится», — подчеркнул он.

Карин назвал «ложной информацией» и «чистой манипуляцией» слухи, что административно-территориальная целостность Казахстана может измениться. Он добавил, что невозможность изменения границ республики закреплена в шестом пункте второй статьи основного закона страны. По его словам, это означает, что этот вопрос не может обсуждаться даже в рамках референдума.

До этого политолог, эксперт по Казахстану Роман Юнеман во время беседы с «Лентой.ру» назвал Ерлана Карина наиболее вероятным преемником президента страны Касыма-Жомарта Токаева.

20 января пресс-служба главы Казахстана сообщила о предложении Токаева ввести в стране должность вице-президента. Ожидается, что назначать человека на этот пост будет президент с согласия парламента простым большинством голосов. Вице-президент Казахстана будет представлять страну на международных и внутренних мероприятиях.

Ранее в новой конституции решили закрепить официальный статус русского языка в Казахстане.