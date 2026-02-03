«Мой последний поход в школу»: подросток устроил стрельбу в классе и попал в глаз учителю

Утром 3 февраля ученик девятого класса открыл стрельбу в гимназии №16 в Уфе, ранив учителя истории и обществознания. Выяснилось, что школьник использовал пневматическую винтовку, купленную в онлайн-магазине. СМИ сообщили, что подросток недавно перевелся в школу и не смог найти общий язык со сверстниками. Молодой человек вел Telegram-канал, в котором писал о ненависти к учителям и одноклассникам, а также рассказывал о подготовке к нападению.

В Уфе ученик девятого класса 3 февраля открыл стрельбу в школе. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД по Республике Башкортостан.

«Один из учеников 9 класса гимназии №16 прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Он сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду»,

— раскрыли в ведомстве.

Стрелка оперативно задержали прибывшие полицейские и росгвардейцы.

По данным Telegram-канала 112, ранение получил учитель истории. Очевидцы рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости», что пуля из пневматического оружия попала в глаз учителю. Источник портала UFA1 утверждает, что педагог отделался ссадиной. Глава Башкирии Радий Хабиров объявил, что пострадавших в результате нападения нет.

Telegram-канал SHOT связался с учителем Тамерланом С., который подтвердил ранение в глаз, но добавил, что чувствует себя нормально.

« Девятиклассник затаил злобу на 56-летнего педагога-историка : тот его постоянно отчитывал за поведение, плохие оценки. При этом учитель якобы не пользовался авторитетом у других учеников, над ним смеялись», — пишет издание.

В башкирском СУ СК России объявили о возбуждении уголовных дел по статьям «Покушение на убийство» и «Халатность». Прокуратура региона начала проверку.

«Не остается ничего, кроме как сделать кое-что плохое»

Как пишет 112, подросток вел Telegram-канал, в котором писал о разочаровании жизнью.Он жаловался, что дома его отчитывали мама и папа за прогулы уроков, плохие оценки.

«Подростка бесило, что родители не понимали его и причин, почему он не ходил в школу, когда у него, к примеру, шла кровь носом и болела голова», — добавляет SHOT.

Подростка также раздражало то, что его ругал отец за общение с младшим братом

При этом одноклассники с ним не общались. Парень утверждал, что они его раздражают, а также рассказал, как девочка нагрубила ему и заняла его место.

«Как обычно не выспался и теперь слушаю тупой гундеж одноклассников про их шутки и смешки, но при этом представляю, как расправляюсь со всеми ими и так возбуждаюсь, меня аж трясет»,

— писал он 27 января.

Подросток тайно записывал на диктофон высказывания одноклассников и учителей. Некоторые из записей он опубликовал. Например, на одном из аудио учитель химии отчитывал учеников за неуспеваемость и потребовал сдать дневники для проверки.

Также подросток рассказывал о драках с отцом. При этом уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина сообщила ТАСС, что семья считалась благополучной и не состояла на учете.

Telegram-канал Baza выяснил, что родители стрелявшего занимают высокие посты в республиканском управлении налоговой службы. Отец подростка рассказал изданию, что сын жаловался на конфликты в школе и на проблемы с поиском друзей.

Старший брат подростка заявил «Осторожно, новости», что семья не знала о планах девятиклассника. Он также раскрыл, что правоохранители в ходе обыска у них дома «пока ничего не нашли».

Незадолго до нападения мальчик написал, что «не может быть счастлив». По его словам, «люди тупые», а потому «серая масса» завидовала ему и ненавидела его за то, что он «бунтовал и старался избавиться от того, что ему внушили».

« Мне не остается ничего, кроме как сделать кое-что плохое , я пытался делать все: драться, разговаривать, молчать, орать, смеяться. Люди ничего не понимают, они руководствуются только своими инстинктами, особенно подростки (какие же вы противные)», — заявлял молодой человек.

Он также выразил готовность сидеть в тюрьме как минимум до своего совершеннолетия.

Глава Уфы Ратмир Мавлиев в ходе разговора с журналистами заявил, что причиной нападения мог послужить буллинг. По его словам, «девятиклассники обижали парня».

Подготовка и нападение

За несколько дней до нападения подросток купил страйкбольный пневматический автомат в интернет-магазине. А 2 февраля он испытал его на себе, делился он в канале. Утром 3 февраля он опубликовал фото с автоматом, подписав его словами: «Мой последний поход в мою школу».

Судя по информации СМИ, в школу вооруженный ученик проник без проблем. Родители учащихся рассказали «Осторожно, новости», что в школе было всего два охранника: мужчина и пожилая женщина.

«Родители жаловались на качество работы мужчины: он постоянно засыпал на рабочем месте, его приходилось будить, чтобы он открыл дверь в школу»,

— пишет издание, публикуя фото спящего охранника в обычной гражданской одежде.

Baza добавляет, что в 2025 году директора гимназии оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушения антитеррористической безопасности. Причиной послужили отсутствие контрольно-пропускного пункта и противотаранного устройства. В январе 2026 года на охрану учреждения потратили 165 тысяч рублей, утверждает издание.

В здание подросток вошел, когда там шел третий урок. Он сразу же целенаправленно пошел в кабинет истории, где около трех раз выстрелил в одноклассников и учителя, а также взорвал петарду. Практически сразу же после этого его задержали — по данным SHOT, Росгвардия прибыла спустя пять минут после нажатия тревожной кнопки.

Хабиров уточнил, что металлодетектор не подал сигнал об автомате, поскольку тот является «пластиковым, игрушечным».

«Однако он среагировал на нож, который также был у него с собой. Почему подростка никто не остановил? Потому что у большинства учеников есть с собой что-то металлическое, на это никто не обращает внимания. С этим тоже будем разбираться отдельно», — написал глава республики.

По данным SHOT, подросток специально выбрал для атаки 3 февраля, поскольку на этот день была запланирована учебная тревога. Из-за этого, по словам очевидцев, ученики не сразу поняли, что нападение реальное. Однако, как только раздались выстрелы, учителя забаррикадировали классы.