В «Зените» заявили, что подписали бы контракт с Месси

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин оценил возможный приход в клуб Джона Дурана из саудовского «Аль-Насра», заявив, что подписал бы контракт с Месси, передает «РБ Спорт».

«Я не знаю, кто такой Джон Дуран и где он играл. Не могу ничего сказать. Если была бы возможность, то подписал бы в «Зенит» Месси. Я бы от такого игрока не отказывался. Он бы усилил и принес чемпионство», — сказал Аршавин.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее «Зенит» обыграл московского «Динамо» в матче Зимнего кубка РПЛ.