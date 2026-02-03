Размер шрифта
Золовка Джулии Робертс обвиняла скандального актера в домогательствах

Стало известно о других домогательствах подозреваемого в педофилии актера Басфилда
New Mexico Superior Court/Keystone Press Agency/Global Look Press

Невестка актрисы Джулии Робертс Элиза обвиняла актера Тимоти Басфилд в сексуальных домогательствах. Об этом со ссылкой на соответствующие документы пишет New York Post.

Элиза Робертс в 1994 году дала показания против Басфилда. Она утверждала, что актер активно домогался до женщин. Жена Эрика Робертса под присягой дала показания под присягой вместе с пятью другими анонимными женщинами в поддержку иска 17-летней девушки, который был подан против Басфилда после съемок фильма «Маленькая большая лига» и урегулирован во внесудебном порядке на неизвестную сумму в июле 1995 года.

За пять лет до дачи показаний, рассказывала она, Басфилд якобы пытался склонить ее к сексу. Три другие женщины, подавшие заявления, снимались в фильме «Маленькая большая лига»: две из них рассказали о приставаниях в баре.

Робертс, актрисе и кастинг-директору, на момент дачи показаний был около 41 года. Точный возраст остальных женщин неизвестен.

По делу 1994 года не было возбуждено никаких уголовных дел.

В январе Тимоти Басфилду предъявили обвинение в сексуальном насилии над 11-летними актерами-близнецами на съемках сериала «Уборщица» в 2024 году. Он был освобожден из‑под стражи до начала судебного разбирательства.

Ранее сообщалось, что известного певца заподозрили в сексуальном насилии над 10-летней падчерицей.
 
