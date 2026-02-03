Размер шрифта
Путин назвал приоритет России в условиях дефицита кадров

Сергей Бобылев/РИА Новости

Повышение производительности труда является приоритетом для России в условиях дефицита кадров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, пишет РИА Новости.

«Повышение производительности труда — это приоритетная задача в условиях дефицита кадров в отдельных секторах и отраслях экономики», — сказал глава государства.

Еще в прошлом году премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что производительность труда в России должна вырасти на 20% через шесть лет. По словам главы правительства, к нацпроекту «Производительность труда» уже подключились около 7 тысяч предприятий из различных секторов, и более 100 тысяч сотрудников прошли обучение современным управленческим практикам. В результате порядка 5,5 тысяч организаций увеличили прибыль на 430 млрд рублей, а 1,5 тысяч компаний вышли на новые рынки.

Мишустин подчеркнул важность внедрения эффективных механизмов поддержки бизнеса и оптимизации внутренних процессов с учетом потребностей различных секторов экономики. Он также призвал профильные министерства создать отраслевые центры компетенций для решения этих задач.

Ранее были названы сферы, в которых будет легко найти работу в 2026 году.
 
