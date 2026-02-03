Размер шрифта
Обвиняемого в убийстве мальчика в Петербурге арестовали на полтора месяца

Суд в Петербурге арестовал Петра Жилкина по обвинению в убийстве мальчика
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Обвиняемый в убийстве девятилетнего мальчика в Ленобласти Петр Жилкин взят под стражу на полтора месяца — до 31 марта. Решение о его аресте принял Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга, сообщила в своем телеграм-канале Объединенная пресс-служба городских судов.

Мужчина не возражал против избрания меры пресечения, о которой ходатайствовал следователь. Ему вменяют п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ — убийство малолетнего, сопряженное с похищением. В случае признания виновным Жилкину грозит лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.

Обвиняемому 38 лет, он родился в луганском городе Новодружеске, но с детства жил в Ростовской области, а в Петербург переехал в 2010 году на заработки в стройфирме. По версии следствия, 30 января Жилкин увидел на парковке торгового центра мальчика, который подрабатывал мытьем фар автомобилей, и предложил ему от 5 до 10 тысяч рублей за оказание интимных услуг. На допросе мужчина заявил, что школьник отказался и начал шантажировать его, потребовав 0,5 млн рублей за молчание.

В результате Жилкин, как следует из его показаний, ударил ребенка по голове, отвез к водоему у деревни Большое Забородье, связал и бросил в воду. После задержания подозреваемый, которого остановили на шоссе в Псковской области, указал местонахождение тела жертвы. В компьютере мужчины обнаружено большое количество детской порнографии.

Ранее стали известны подробности о личной жизни Жилкина и его попытке получить алиби от некой девушки.
 
