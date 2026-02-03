Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
 (обновлено  )
Политика

Сенатор Грэм призвал Трампа передать Украине «Томагавки»

Сенатор Грэм: США должны усилить давление на Путина
Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп должен «усилить давление» на президента России Владимира Путина и передать Украине ракеты «Томагавк»,написал в соцсети X сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм.

По его словам, что сейчас давление США на Путина «не работает». Поэтому сенатор призвал принять меры против покупателей российской нефти и начать поставлять ракеты «Томагавк» Украине. Грэм считает, что это бы стало «переломным моментом в военном отношении».

«В ближайшие дни и недели мы должны усилить давление на Путина. Любые переговоры, которые будут восприниматься как чрезмерное поощрение агрессии, приведут к катастрофам по всему миру. Верно и обратное. Если переговоры приведут к свободной, сильной и независимой Украине, которая пошла на уступки, то мир станет гораздо более стабильным. Время имеет решающее значение», — отметил Грэм.

2 февраля Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился больше не покупать нефть у России. После этого стало известно, что США отменят дополнительные пошлины в размере 25% против Индии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль внимательно отслеживает заявления Трампа о возможном прекращении Индией закупок российской нефти.

Кроме того, 30 января комитет по иностранным делам сената конгресса США рекомендовал принять законопроект, который предусматривает введение санкций против теневого флота России.

Ранее в МИД РФ рассказали о переданных Вашингтону предложениях по улучшению отношений.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!