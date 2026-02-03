Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Россияне пожаловались на обман после отмены концертов оркестра Muse

Mash: организаторы концерта оркестра Muse не вернули деньги за билеты после отмены
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Сотни россиян пожаловались на концерты оркестра Muse по всей России после отмены. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, зрителей предупредили об отмене концерта по телефону с незнакомых номеров. Афиши пропали с официального сайта, а деньги не вернули. Как утверждает организатор IRS Production, заявки на возврат начали обрабатывать после новогодних праздников. Со слов директора компании, никаких проблем с возвратом денег нет.

При этом один из коммерческих банков получил около 200 заявок о возврате на среднюю сумму 5 тысяч рублей. Mash подчеркнул, что за декабрь-январь 2025–2026-го число обращений о несостоявшихся мероприятиях выросло почти вдвое — с 464 заявок до 821. Существенная часть из них — отмена выступлений Muse.

4 февраля директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин объяснил причину отмены концертов артистки в Обнинске и Брянске.

По словам Пудовкина, отмена произошла из-за технического вопроса, связанного с изменением графика Долиной. Выступления в Обнинске и Брянске перенесут. Первый пройдет 14 ноября вместо 8 марта, а второй — 15 ноября вместо 9 марта.

Ранее звезда «Вертинского» рассказал о кумовстве в российском кино.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!