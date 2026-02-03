Россияне пожаловались на обман после отмены концертов оркестра Muse

Сотни россиян пожаловались на концерты оркестра Muse по всей России после отмены. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, зрителей предупредили об отмене концерта по телефону с незнакомых номеров. Афиши пропали с официального сайта, а деньги не вернули. Как утверждает организатор IRS Production, заявки на возврат начали обрабатывать после новогодних праздников. Со слов директора компании, никаких проблем с возвратом денег нет.

При этом один из коммерческих банков получил около 200 заявок о возврате на среднюю сумму 5 тысяч рублей. Mash подчеркнул, что за декабрь-январь 2025–2026-го число обращений о несостоявшихся мероприятиях выросло почти вдвое — с 464 заявок до 821. Существенная часть из них — отмена выступлений Muse.

4 февраля директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин объяснил причину отмены концертов артистки в Обнинске и Брянске.

По словам Пудовкина, отмена произошла из-за технического вопроса, связанного с изменением графика Долиной. Выступления в Обнинске и Брянске перенесут. Первый пройдет 14 ноября вместо 8 марта, а второй — 15 ноября вместо 9 марта.

