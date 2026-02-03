Россиянка лишилась 11,8 млн рублей, поверив приятелю с сайта знакомств

Жительница Кирова осталась без накоплений, поверив «инвестору» с сайта знакомств. Об этом сообщает УМВД региона.

45-летняя женщина познакомилась с мужчиной в сети, после чего общение перешло в мессенджер. Новый знакомый представил ей своего «брата», который якобы профессионально занимается инвестициями. Тот помог женщине зарегистрироваться на инвестиционной платформе и открыть криптокошелек, убедив ее переводить средства для получения высокой прибыли.

В течение двух месяцев кировчанка перевела на указанные мошенником счета более 11,8 млн рублей. Когда она попыталась вывести деньги, от техподдержки потребовали дополнительный взнос в 27 тысяч долларов, а «куратор» перестал выходить на связь и удалил переписку. Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого в Москве пенсионерка поменяла почти 30 млн рублей на фальшивые купюры. Женщина отдала деньги курьеру для «проверки». Позже сообщник преступников вернул ей пакет с наличными, мужем она решил проверить его содержимое и обнаружил, что ей вместо денег вернули билеты «банка приколов».

Ранее пенсионерка поверила в «подозрительные переводы» и лишилась 11 млн рублей.