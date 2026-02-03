Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Россиянка лишилась 11,8 млн рублей, поверив приятелю с сайта знакомств

Кировчанка перевела 11,8 млн рублей аферисту с сайта знакомств
Shutterstock

Жительница Кирова осталась без накоплений, поверив «инвестору» с сайта знакомств. Об этом сообщает УМВД региона.

45-летняя женщина познакомилась с мужчиной в сети, после чего общение перешло в мессенджер. Новый знакомый представил ей своего «брата», который якобы профессионально занимается инвестициями. Тот помог женщине зарегистрироваться на инвестиционной платформе и открыть криптокошелек, убедив ее переводить средства для получения высокой прибыли.

В течение двух месяцев кировчанка перевела на указанные мошенником счета более 11,8 млн рублей. Когда она попыталась вывести деньги, от техподдержки потребовали дополнительный взнос в 27 тысяч долларов, а «куратор» перестал выходить на связь и удалил переписку. Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого в Москве пенсионерка поменяла почти 30 млн рублей на фальшивые купюры. Женщина отдала деньги курьеру для «проверки». Позже сообщник преступников вернул ей пакет с наличными, мужем она решил проверить его содержимое и обнаружил, что ей вместо денег вернули билеты «банка приколов».

Ранее пенсионерка поверила в «подозрительные переводы» и лишилась 11 млн рублей.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!