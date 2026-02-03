«Кубинский кризис 2.0»: почему США испугались российского Ил-76 на Кубе

В США встревожились из-за российского Ил-76 на Кубе. Этот же самолет уже выполнял рейсы в Венесуэлу и Никарагуа. Почему он вызвал обеспокоенность в Белом доме и при чем тут советская секретная операция «Анадырь» — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Посадка военно-транспортного самолета Ил-76 Воздушно-космических сил России на кубинском аэродроме Сан-Антонио-де-лос-Баньос вызвала обеспокоенность в Белом доме, сообщил телеканал Fox News.

Ранее появление этого воздушного судна уже фиксировалось в Западном полушарии: в конце октября 2025 года самолет совершал посадки в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе.

Ил-76 РИА «Новости»

Напомним, что МИД России выразил резкое несогласие с решением США ввести чрезвычайное положение из-за Кубы и назвал это рецидивом давления. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает последние запретительные меры Вашингтона в отношении Кубы. Она подчеркнула, что речь идет о новом и радикальном проявлении стратегии максимального давления на Кубу с целью ее экономического удушения.

Официальная позиция России остается неизменной — любые односторонние санкции против независимых государств, введенные в обход ООН и норм международного права, считаются категорически неприемлемыми.

Однако в этом плане обратимся к тексту американской Стратегии национальной безопасности (NSS), опубликованной в декабре 2025 года. «После долгих лет забвения Соединенные Штаты вновь утвердят и будут применять доктрину Монро, чтобы восстановить американское превосходство в Западном полушарии и защитить нашу родину и наш доступ к ключевым географическим объектам во всем регионе. Мы лишим конкурентов за пределами полушария возможности размещать силы или другие угрожающие возможности, а также владеть стратегически важными активами или контролировать их в нашем полушарии», — говорится в документе.

То есть вопрос сегодня заключается не в том, решат ли США «кубинский вопрос» кардинально, а в том, когда это произойдет.

Скорее всего, американский президент Дональд Трамп раздавит Кубу всеми доступными средствами сразу, как только для этого представятся подходящие возможности . К тому же Гавана в настоящий момент времени осталась практически одна: Венесуэла выведена из числа стран, поддерживающих Кубу, а других реальных союзников у государства практически нет.

Прогнозируемое некоторыми представителями отечественного экспертного сообщества гипотетическое размещение на Кубе российских подвижных грунтовых ракетных комплексов «Орешник», ОТРК «Искандер-М», береговых ракетных комплексов, подразделений и частей, оснащенных БЛА «Герань», и других образцов российского оружия представляется в сложившейся геополитической ситуации весьма маловероятным. Поэтому ожидать «Кубинского кризиса 2.0» не стоит .

Операция «Анадырь»

И в этой связи надо напомнить некоторые аспекты операции «Анадырь» (кодовое название секретной операции по доставке и размещению на Кубе в 1962 году боевых частей, имевших на вооружении ядерное оружие) и, в первую очередь, ее военно-политические цели.

1 января 1959 года всего в 90 милях от Флориды появилось государство, проводившее антиамериканскую внешнюю политику. Куба тогда руководством СССР воспринималась как первое социалистическое государство в Западном полушарии, «остров Свободы» и как пример другим латиноамериканским народам, что освобождение от казавшегося незыблемым господства США вполне возможно.

Сам Советский Союз в начале 1960-х годов считался второй сверхдержавой мира, на долю экономики страны приходилось около 20% мирового промышленного производства, Москва в той или иной степени контролировала 70% территории земного шара. И это позволяло претворять в жизнь масштабные военно-политические замыслы.

К примеру, в ходе операции «Анадырь» на Кубу было доставлено почти 50 тыс. бойцов и командиров, 230 тыс. тонн материальных средств, четыре мотострелковых полка, два танковых батальона, два дивизиона баллистических ракет средней дальности, более 40 бомбардировщиков Ил-28. Для передислокации личного состава, вооружения и военной техники было задействовано 85 грузовых и пассажирских судов, которые совершили 183 рейса на Кубу и обратно. Представить подобные масштабы и сегодня достаточно трудно (можно сравнить с посадкой на Кубе в настоящее время единственного самолета Ил-76).

Макет-памятник ракете Р-12, поставленный на Кубе Suvorow/Wikimedia Commons

Что нужно России?

Для того чтобы сегодня поддержать Кубу, надо, наверное, сформулировать ясные военно-политические цели подобных действий и до определенной степени спрогнозировать их долговременные последствия. И конкретно ответить на вопрос — насколько это отвечает глубинным национальным интересам России.

Только вчера американская сторона получила от РФ предложения по восстановлению взаимного доверия и полноценному оздоровлению двусторонних отношений, которые были подорваны предыдущей администрацией Белого дома.

На этом фоне даже гипотетическая попытка «запустить ежа в штаны американцам» и создавать США препоны в восстановлении американского превосходства в Западном полушарии выглядит, мягко говоря, не вполне оправданной с точки зрения геополитических интересов Москвы.

Да и какого-либо военного вторжения на Кубу со стороны США, вроде высадки десанта в бухте Кочинос образца апреля 1961 года, ожидать не приходится . Строительству социализма в Западном полушарии Соединенные Штаты, по всей видимости, помешают без стрельбы и бомбардировок — политико-дипломатическими и экономическими методами.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

