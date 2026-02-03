«Раздули воздух из ничего»: убийца мальчика в Петербурге высказался о случившемся

В Петербурге педофил Петр Жилкин, убивший мальчика, дал оценку случившемуся в суде. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Преступнику напомнили, что тот сообщал о травле в сторону его близких. Его попросили пообщаться с участниками процесса на эту тему.

«Раздули воздух из ничего, блин», — ответил Жилкин, комментируя ситуацию.

До этого Жилкин признал свою вину в совершении преступления, ему предъявили обвинение. Мужчина утверждал, что мальчик понял, что тот испытывает к нему «нездоровый интерес» и потребовал у мужчины 500 тысяч рублей за молчание об этом. Именно шантаж преступник назвал главным мотивом убийства малолетнего.

Ребенок пропал еще 30 января, в последний раз его видели садящимся в машину у гипермаркета. В день пропажи школьника мужчина предлагал ему и другим детям покататься на автомобиле и «побыть с ним за деньги».

Ранее в полиции подтвердили, что признавшийся в убийстве мальчика имел коллекцию детского порно.