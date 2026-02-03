В московском ТРЦ эвакуируют посетителей

В Москве в торгово-развлекательном центре «Щелковский» эвакуируют посетителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По предварительной информации, в здании случилось возгорание.

Очевидцы сообщили, что в ТРЦ возле станции метро Щелковская происходит эвакуация. На кадрах можно заметить задымление в районе одного из магазинов. Официальная информация в данный момент уточняется.

31 января в Москве эвакуировали торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Бутово Молл». Очевидцы рассказали, что их по громкой связи попросили выйти на улицу.

В прошлые выходные посетителей эвакуировали из столичного торгового центра «Киевский» после срабатывания пожарной сигнализации над плитой в одном из ресторанов. При этом никто не пострадал, а огонь быстро потушили.

Тогда же в торговом центре «О'Депо» в подмосковном Одинцово произошел взрыв. Изначально стало известно, что у посетителя ресторана сети быстрого питания взорвалось какое-то электронное устройство. Позднее выяснилось, что у мужчины в куртке детонировал iPhone. В результате владелец гаджета получил осколочные ранения грудной клетки средней тяжести, его госпитализировали. Посетителей ТЦ тоже эвакуировали.

Ранее жителей Орла эвакуировали из-за боезаряда ракеты.