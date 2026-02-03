Размер шрифта
Выявлен новый неожиданный факт о кошках

FEE: по изотопному составу шерсти кошки кажутся «веганами»
iBennn/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Венского университета обнаружили неожиданную особенность обмена веществ у домашних кошек: по изотопному составу шерсти они выглядят так, будто питаются растительной пищей, хотя являются строгими хищниками. Работа опубликована в журнале Frontiers in Ecology and Evolution (FEE).

Кошки — облигатные хищники и не могут выжить без мяса. Однако анализ стабильных изотопов азота в шерсти и усах показал, что их изотопные показатели близки к значениям, характерным для людей-веганов. Это ставит под сомнение привычный метод определения рациона животных по изотопам тканей.

Азотные изотопы используют для оценки положения организма в пищевой цепи: чем выше доля ^15N, тем выше «трофический уровень». Обычно ткани животных обогащаются ^15N по сравнению с пищей на 3–5‰ (тысячных долей) — это так называемый трофический дискриминационный фактор. У кошек же он оказался неожиданно низким — около 1,6‰.

Исследователи проанализировали шерсть 35 домашних кошек, содержащихся в помещении и питающихся промышленными кормами, а также усы 14 животных. Для сравнения были использованы образцы волос 653 человек с разным типом питания — от всеядного до веганского. У кошек значения δ^15N составили около 6,5–6,6‰ — близко к показателям людей, придерживающихся растительной диеты.

Причина, по мнению авторов, кроется в эффективности кошачьего метаболизма. Кошки получают высококачественный белок, аминокислотный состав которого близок к собственным тканям, поэтому аминокислоты практически напрямую встраиваются в кератин шерсти, почти не изменяя изотопный состав. У людей и других животных переработка белка менее эффективна, что и приводит к большему изотопному «смещению».

«Это не значит, что кошки едят как веганы, — подчеркнули авторы. — Но наши данные показывают, что низкие значения δ^15N не всегда указывают на растительный рацион и могут отражать особенности обмена веществ».

Ученые отмечают, что результаты важны для экологии и археологии, где изотопный анализ широко используют для реконструкции питания животных и человека. В дальнейшем предстоит выяснить, проявляется ли такой эффект и в других тканях — крови, мышцах или костях.

Ранее американка рассказала, почему пожалела о клонировании погибшей собаки.
 
