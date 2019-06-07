Симоньян заявила об угрозе прерывания беременности
Главред RT Маргарита Симоньян рассказала о своей госпитализации после инцидента с юристом ФБК Любовью Соболь на радиостанции «Эхо Москвы». Об этом сообщает «Интерфакс».
«Меня госпитализируют на сутки», — заявила Симоньян.
По ее словам, госпитализация может быть связана с угрозой прерывания беременности.
Она также добавила, что пока не знает насколько все серьезно.
Ранее сообщалось, что главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов извинился перед Симоньян.