Симоньян заявила об угрозе прерывания беременности

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Главред RT Маргарита Симоньян рассказала о своей госпитализации после инцидента с юристом ФБК Любовью Соболь на радиостанции «Эхо Москвы». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Меня госпитализируют на сутки», — заявила Симоньян.

По ее словам, госпитализация может быть связана с угрозой прерывания беременности.

Она также добавила, что пока не знает насколько все серьезно.

Ранее сообщалось, что главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов извинился перед Симоньян.