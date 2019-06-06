Полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу

В Элисте Следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства женщины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительной версии, в результате ссоры женщина была задушена участковым.

После этого полицейский вместе с двумя коллегами вывез тело женщины и спрятал его в бетонированной трубе.

Уточняется, что на настоящий момент задержали двоих полицейских, а третьего — объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что испанец убил и спрятал в холодильнике уроженку России.