Самолет Москва-Бордо экстренно вернулся в Домодедово
Летящий из московского Домодедово во французский Бордо самолет срочно вернулся в аэропорт. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Как отмечается, самолет вернулся в Домодедово после срабатывания датчика неисправности шасси.
По данным источника, в результате инцидента никто не пострадал.
В настоящее время других подробностей пока нет.
Также нет официального подтверждения этой информации.
Ранее сообщалось, что самолет экстренно приземлился в Волгограде.