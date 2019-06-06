Самолет Москва-Бордо экстренно вернулся в Домодедово

Летящий из московского Домодедово во французский Бордо самолет срочно вернулся в аэропорт. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Как отмечается, самолет вернулся в Домодедово после срабатывания датчика неисправности шасси.

По данным источника, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время других подробностей пока нет.

Также нет официального подтверждения этой информации.

Ранее сообщалось, что самолет экстренно приземлился в Волгограде.