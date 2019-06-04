Названо имя задержанного за убийство героя-спецназовца в Подмосковье
Названо имя задержанного за убийство бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Как отмечается, одного из подозреваемых зовут Сергеем Ходжаяном.
По словам его адвоката Олега Жильцова, его подзащитный не скрывался от следствия, а спокойно три дня проживал у себя дома и ходил на работу.
Он выразил уверенность, что Ходжаян не причастен к убийству экс-спецназовца.
24-летний Белянкин был убит в драке в подмосковном поселке Путилково. Молодой человек попытался заступиться за прохожего, которого избивала толпа.
Ранее сообщалось, что в СК доставили одного из убийц героя-спецназовца.