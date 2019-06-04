Названо имя задержанного за убийство героя-спецназовца в Подмосковье

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Названо имя задержанного за убийство бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как отмечается, одного из подозреваемых зовут Сергеем Ходжаяном.

По словам его адвоката Олега Жильцова, его подзащитный не скрывался от следствия, а спокойно три дня проживал у себя дома и ходил на работу.

Он выразил уверенность, что Ходжаян не причастен к убийству экс-спецназовца.

24-летний Белянкин был убит в драке в подмосковном поселке Путилково. Молодой человек попытался заступиться за прохожего, которого избивала толпа.

Ранее сообщалось, что в СК доставили одного из убийц героя-спецназовца.