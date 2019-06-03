Дело об убийстве спецназовца передано в центральный аппарат СК

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Официальный представитель российского Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила, что дело об убийстве бывшего спецназовца в Подмосковье передано в центральный аппарат СК, передает ТАСС.

По ее словам, соответствующее поручение отдал глава СК России Александр Бастрыкин.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин для дальнейшего расследования поручил передать уголовное дело по факту убийства 24-летнего бывшего военнослужащего, ветерана боевых действий в центральный аппарат ведомства», — сказала Петренко.

Ранее об убийстве в драке спецназовца высказались в Кремле.

24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин был убит в драке в подмосковном в поселке Путилково. Молодой человек попытался заступиться за прохожего, которого избивала толпа.