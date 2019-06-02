Появилось видео столкновения лайнера c туристическим теплоходом в Венеции

<img src="//img.gazeta.ru/files3/885/12040885/upload-RTX6H0PJ-pic905-895x505-26220.jpg">

В сети появилось видео столкновения круизного лайнера и туристического теплохода в венецианском канале Джудекка. Об этом сообщает РИА «Новости».

На видеозаписи видно, как лайнер въезжает в набережную и задевает теплоход. Кроме того, увидев это, люди начинают бежать.

Отмечается, что на борту теплохода пострадали четыре человека, еще один — на круизном лайнере. При этом некоторые пассажиры оказались в воде.

Ранее сообщалось, что круизный лайнер столкнулся c туристическим теплоходом в Венеции.