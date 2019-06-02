Появилось видео столкновения лайнера c туристическим теплоходом в Венеции
В сети появилось видео столкновения круизного лайнера и туристического теплохода в венецианском канале Джудекка. Об этом сообщает РИА «Новости».
На видеозаписи видно, как лайнер въезжает в набережную и задевает теплоход. Кроме того, увидев это, люди начинают бежать.
Отмечается, что на борту теплохода пострадали четыре человека, еще один — на круизном лайнере. При этом некоторые пассажиры оказались в воде.
Ранее сообщалось, что круизный лайнер столкнулся c туристическим теплоходом в Венеции.