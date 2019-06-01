Стало известно, как стрелок из Вирджинии купил оружие

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Спецагент американского Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ Шон Бенедикт сообщил, что устроивший стрельбу в Вирджинии ДеВейн Крэддок приобрел оружие легально, передает Reuters.

По его словам, на месте происшествия были обнаружены два пистолета калибра 45 мм. Один из них Крэддок приобрел в 2016 году, второй — в 2018 году. Он добавил, что еще два огнестрельных оружия было найдено в доме у стрелка.

Стрельба в американском городе Вирджиния-Бич произошла вечером 31 мая, погибли 12 человек.

Ранее стало известно о личности стрелка из Вирджинии.