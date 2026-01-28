Размер шрифта
Назван простой способ улучшить сексуальную жизнь в отношениях

JSR: ощущение влияния в паре связано с более удовлетворяющей сексуальной жизнью
Just Life/Shutterstock/FOTODOM

Люди, которые чувствуют себя влиятельными в романтических отношениях, чаще сообщают о более насыщенной и удовлетворяющей сексуальной жизни. К такому выводу пришла международная команда психологов. Причем положительный эффект распространяется и на партнеров. Работа опубликована в журнале The Journal of Sex Research (JSR).

В психологии под властью в паре понимают способность влиять на партнера и добиваться реализации собственных потребностей и желаний. Как объяснил автор исследования Роберт Кернер из Бамбергского университета, ранее ученые хорошо изучили влияние статуса и власти на работе, но гораздо меньше — то, как субъективное чувство влияния отражается на интимной стороне отношений.

Исследование состояло из четырех этапов. Сначала 147 человек, состоящих в отношениях, заполнили опросники. Те, кто ощущал большую способность влиять на партнера, чаще сообщали о сексуальной удовлетворенности, более высокой мотивации к сексу и уверенности в выражении своих желаний.

На втором этапе ученые опросили 287 пар, получив данные от обоих партнеров. Результаты подтвердились: так называемая «власть действий» — собственное чувство влияния — стабильно была связана с более позитивным сексуальным опытом. При этом и «власть партнера» также ассоциировалась с большей удовлетворенностью, что говорит о взаимной выгоде.

«Важно, что власть здесь не означает доминирование или контроль, — подчеркнул Кернер. — Речь идет о способности быть услышанным и реализовывать свои потребности». Интересно, что само желание контролировать партнера почти не было связано с качеством сексуальной жизни — в отличие от реального ощущения влияния.

Авторы отметили, что исследование выявляет устойчивые связи, но не доказывает причинно-следственную зависимость: возможно, хорошая сексуальная жизнь сама усиливает чувство уверенности и влияния. Тем не менее результаты указывают, что для сексуального благополучия важны отношения, в которых оба партнера чувствуют себя значимыми и способными влиять на происходящее.

Ранее ученые раскрыли простой секрет повышенного удовольствия от секса.
 
