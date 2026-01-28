Лидеры ЕС не скрывают, что продолжат поддерживать Украину оружием и деньгами, независимо от исхода переговоров по урегулированию конфликта в республике, заявила глава делегации РФ на переговорах по разоружению в Вене Юлия Жданова. Ее слова на заседании форума ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая объединяет 57 стран и работает ради обеспечения мира, демократии и стабильности) приводит ТАСС.

Жданова назвала риторику членов Евросоюза о якобы поддержке поиска путей мира очередной попыткой «замотать» этот процесс.

«В Брюсселе особо этого и не скрывают, подчеркивая, что вне зависимости от результатов российско-американских встреч на высшем уровне, Евросоюз продолжит накачку киевского режима оружием и финансами», — сказала Жданова.

Она добавила, что такой подход ЕС «создает завалы» для урегулирования конфликта.

На том же заседании Жданова отметила, что странам Запада нужно прекратить обвинять Россию в мнимом срыве мирного процесса, потому что это «абсолютно бессмысленно».

