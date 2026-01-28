В Подмосковье потушили конюшню конноспортивного клуба

В Подмосковье потушили пожар в конюшне конноспортивного клуба в Горках Ленинских, передает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Днем 28 января в поселке городского типа Горки Ленинские загорелась кровля конюшни на Административной улице, дом 1. Площадь пожара составила более 4,5 тыс. кв. м. В момент возгорания животных в конюшне не было: специалисты вывели из здания почти 50 лошадей.

С огнем боролись 29 сотрудников МЧС и 10 единиц техники. Им удалось локализовать и потушить возгорание по площади в 2 250 «квадратов». В прокуратуре Подмосковья рассказали, что пожар возник в одноэтажном складском помещении, а потом перекинулся на кровлю соседней конюшни. Сотрудники ведомства проводят проверку, чтобы установить обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее зебре по имени Рон удалось спастись при пожаре в белгородском зоопарке.