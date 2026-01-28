От скандала до пожара. В Куршевеле чуть не сгорел бутик Rendez-Vous, где веселились звезды из России

Во французском Куршевеле огонь повредил пятизвездочный отель Grandes Alpes, в котором расположен скандально известный бутик сети Rendez-Vous. Недавно бренд организовал дорогостоящий пресс-тур для российских знаменитостей, который подвергся критике. Baza утверждает, что пожар «все уничтожил». Однако, по данным Forbes, помещение бутика не получило повреждений. Тем временем возгорание удалось локализовать, а эвакуированных постояльцев разместили в соседних отелях. В ходе борьбы с огнем пострадали шестеро пожарных.

В альпийском курорте Куршевель (расположен в департаменте Савойя на востоке Франции) произошел пожар в пятизвездочном отеле Grandes Alpes, пишет Le Monde.

«Это сложный, интенсивный пожар <…> Мы очень тщательно следим за тем, чтобы были резервные бригады», — сказала префект Савойи Ванина Николи.

По ее словам, пожарным пришлось работать «в условиях нехватки кислорода», шесть из них получили «незначительные травмы» . Николи обратила внимание, что огонь «распространялся с очень высокой скоростью» под крышами.

«Снег не является преимуществом, он добавляет вес и толщину крыше», — заметила префект.

По данным Savoie News, кровля отеля горела на площади более 1000 квадратных метров, что сделало «доступ к очагам возгорания крайне затруднительным». Кроме того, работу пожарных осложнили состав кровельных материалов и конструкция крыши.

Эвакуация затронула почти 300 человек: более 90 вывели из Grandes Alpes, еще почти 200 — из соседнего отеля Le Lana. Никто из гостей или персонала не пострадал, курорт продолжает работу.

«Эвакуация прошла спокойно <…> Все эвакуированные клиенты смогли разместиться в других отелях курорта», — говорится в сообщении префектуры в социальной сети X.

По информации Le Monde, пена, использованная для тушения пожара, «просочилась в некоторые водопроводные трубы» . Местные власти рассчитывают, что к концу дня вода снова станет безопасной для питья.

Пожар произошел на чердаке отеля Grandes Alpes накануне вечером — около 19:00 по местному времени (около 21:00 мск). В операции по тушению возгорания задействовали около 120 человек и 50 единиц техники. Также проводился «тепловизионный мониторинг» с помощью беспилотников, чтобы предотвратить распространение огня. Возгорание локализовали 28 января, его причина выясняется.

Судьба бутика Rendez-Vous

В отеле Grandes Alpes расположен скандально известный обувной бутик сети Rendez-Vous («Рандеву»), который организовал дорогостоящий пресс-тур в Куршевель для российских знаменитостей. Сейчас работа магазина приостановлена на неопределенный срок, пишет Baza со ссылкой на представителей компании.

«Все уничтожено», — подчеркнули они.

Теперь Rendez-Vous осталась без своего единственного бутика за границей, заметил SHOT. Однако, по данным Forbes, помещение бутика не получило повреждений, сотрудники магазина не пострадали.

В начале 2026 года Rendez-Vous провела четырехдневный пресс-тур стоимостью не менее 30 млн рублей, в рамках которого отметила 25-летие бренда и 16-летие бутика в Куршевеле. Среди 14 приглашенных были журналистка Ксения Собчак, блогерша Оксана Самойлова, стилист Александр Рогов, модель Елена Перминова, актриса Елизавета Базыкина, бизнесвумен Ксения Шипилова и другие. Знаменитости остановились в горном отеле Le Strato, катались на сноубордах, горных лыжах и снегоходах, а также летали на вертолете.

Гостям предлагали элитный алкоголь, устрицы, прошутто и хамон. По информации Baza, стоимость одного из ужинов превысили 1 млн рублей . Кроме того, перед российскими знаменитостями выступила французская эстрадная певица Патрисия Каас.

На посты звездных гостей с пресс-тура в социальных сетях обратили внимание сотрудники сети, которые обвинили руководство в урезании зарплаты. Кроме того, клиенты Rendez-Vous раскритиковали компанию за необоснованные траты.

Впоследствии директор по коммуникациям компании Константин Тютрин заявил, что зарплаты сотрудникам не сокращались и во всех магазинах был увеличен фиксированный оклад. По его словам, мероприятие в Куршевеле было организовано локальной командой и направлено на укрепление связей с партнерами и инфлюенсерами.

В Rendez-Vous заверили, что примут во внимание негативную реакцию и сделают выводы для будущих проектов.

По мнению депутата Госдумы Александра Толмачева, организаторы пресс-тура не сделали выводов из ситуации с «голой вечеринкой» .

«Они совершили все возможные ошибки, которые можно. Заграница, заоблачный во всех смыслах отель для «инфлюенсеров» — уже только одно это вызвало справедливое возмущение россиян», — сказал парламентарий в беседе с РИА Новости.

Если целью пиар-специалистов бренда была упоминаемость, то с задачей они справились, резюмировал Толмачев.