В Москве появилась вторая снежная дюна

В столице появилась вторая снежная дюна — Бутырская, сообщает агентство «Москва».

Как отмечается в публикации, ее высота составляет около 10 м. Снежная гора возникла недалеко от Савеловского вокзала, на площадке временного хранения твердых осадков.

Накануне из-за мощного снегопада в центре столицы во второй раз за 2026 год образовалась «Миусская дюна» — большой сугроб на одноименной площади, куда коммунальщики специально свозят снег. Впервые она появилась в Москве в 2018 году. В особо снежные зимы коммунальные службы специально перекрывают проезжую часть между Миусской площадью и улицей Александра Невского и свозят туда твердые осадки с окрестных улиц.

До нынешней зимы снежной горы на Миусской площади не было пять лет. Но в начале января большой сугроб снова появился. Местные жители приходили кататься с нее и поиграть в снежки. А 14 января москвичи устроили на сугробе импровизированный концерт, который спустя полчаса после начала разогнали полицейские.

Ранее жителей столицы предупредили об аномально холодной погоде в конце недели.