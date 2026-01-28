«Время на исходе». Трамп пригрозил Ирану судьбой Венесуэлы

Большое количество кораблей американских военно-морских сил направляется в сторону Ирана, заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
«К Ирану направляется огромная армада. Она движется быстро», — отметил он.
Глава Белого дома обратил внимание, что это «более крупный флот», чем тот, который был отправлен к берегам Венесуэлы, — его возглавляет «великий» атомный авианосец «Авраам Линкольн» (введен в эксплуатацию 11 ноября 1989 года, водоизмещение судна длиной 332,8 м составляет 97 тысяч тонн; авиационная группа — 90 самолетов и вертолетов).
«Как и в случае с Венесуэлой (3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удар по Венесуэле и захватили ее лидера Николаса Мадуро вместе с супругой Силией Форес), он [флот] готов, желает и способен быстро выполнить свою миссию, при необходимости с применением силы», — предупредил Трамп.
Американский президент выразил надежду, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит «справедливую и равноправную» сделку, подразумевающую отказ от ядерного оружия.
«Время на исходе, это действительно имеет решающее значение!» — добавил Трамп.
28 декабря 2025 года в Иране начались массовые протесты из-за резкого падения курса национальной валюты — иранского риала. По информации журнала Time, в результате беспорядков погибли 30 тысяч человек. Тегеран опроверг эти данные и заявил о причастности Израиля и США к массовым протестам в Исламской Республике. Трамп в свою очередь призвал иранцев продолжать выходить на улицы и захватывать госучреждения. Глава Белого дома подчеркнул, что «помощь уже в пути».
«Невиданный ответ»
Армия Ирана готова защищать «территориальную целостность, независимость и политическое устройство» своей страны, заявил замглавнокомандующего иранской армией контр-адмирал Хабиболла Сайяри.
«Мы обладаем возможностями нанести ущерб противнику. И он прекрасно понимает, что любая авантюра обернется для него серьезными потерями», — цитирует военачальника агентство Fars.
Соединенные Штаты «пытаются создать впечатление, что могут нанести ущерб», добавил Сайяри.
Замглавы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади заметил, что сейчас Иран вступает в третью фазу конфликта с США и Израилем.
«Всего пока существует три фазы. Первой фазой была 12-дневная война, второй — беспорядки спустя всего семь месяцев после окончания войны. Сейчас мы входим в третью фазу», — приводит его слова ТАСС.
По мнению дипломата, Вашингтон «потерпит поражение», как и в двух предыдущих фазах. При этом Гарибабади подчеркнул, что Иран никогда не желал войны и не желает ее и сейчас.
Постоянное представительство Ирана при ООН в социальной сети Х подтвердило, что республика «готова вести диалог на основе взаимного доверия и интересов, однако если ее вынудят, то защитит себя и даст невиданный ранее ответ».
Тактика точечных ударов
США рассматривают возможность нанесения по Ирану точечных ударов по «важным» иранским чиновникам и командирам, которых они считают ответственными за гибель протестующих, пишет портал Middle East Eye со ссылкой на источники.
«Трамп не отказался от стремления к «смене режима» в Тегеране», — говорится в публикации.
По информации издания, атаки могут начаться на этой неделе.
The Economist утверждает, что Соединенные Штаты уже перебросили на Ближний Восток зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD. Кроме того, вместе с авианосцем «Авраам Линкольн» туда направлены истребители F-15E, пишет The Wall Street Journal.
По информации «Военной хроники», также началась переброска самолетов-разведчиков RC-135V Rivet Joint ВВС США и «летающего дешифратора» Bombardier E-11A Battlefield Airborne Communications Node (BACN).
«Это довольно редкий борт, главная задача которого соединять разные рода войск, перекодировать сигналы и протоколы и передавать их в зашифрованном виде дальше», — отметил Telegram-канал.
«Военная хроника» допустила, что перед началом боевых действий Bombardier E-11A BACN может подняться в воздух одним из первых, чтобы координировать коммуникацию всех задействованных формирований.