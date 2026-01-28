Размер шрифта
«Время на исходе». Трамп пригрозил Ирану судьбой Венесуэлы

Трамп сообщил о приближении к Ирану «огромной армады» военных кораблей
Президент США Дональд Трамп
Jonathan Ernst/Reuters

ВМС США направили на Ближний Восток «огромную армаду» во главе с атомным авианосцем «Авраам Линкольн», заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Он пригрозил Тегерану применить силу, если власти республики откажутся заключить сделку, подразумевающую отказ от ядерного оружия. По информации Middle East Eye, США рассматривают возможность нанесения точечных ударов. Постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что страна готова защитить себя и дать «невиданный ранее ответ».

Большое количество кораблей американских военно-морских сил направляется в сторону Ирана, заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«К Ирану направляется огромная армада. Она движется быстро», — отметил он.

Глава Белого дома обратил внимание, что это «более крупный флот», чем тот, который был отправлен к берегам Венесуэлы, — его возглавляет «великий» атомный авианосец «Авраам Линкольн» (введен в эксплуатацию 11 ноября 1989 года, водоизмещение судна длиной 332,8 м составляет 97 тысяч тонн; авиационная группа — 90 самолетов и вертолетов).

«Как и в случае с Венесуэлой (3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удар по Венесуэле и захватили ее лидера Николаса Мадуро вместе с супругой Силией Форес), он [флот] готов, желает и способен быстро выполнить свою миссию, при необходимости с применением силы», — предупредил Трамп.

Американский президент выразил надежду, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит «справедливую и равноправную» сделку, подразумевающую отказ от ядерного оружия.

«Время на исходе, это действительно имеет решающее значение!» — добавил Трамп.

28 декабря 2025 года в Иране начались массовые протесты из-за резкого падения курса национальной валюты — иранского риала. По информации журнала Time, в результате беспорядков погибли 30 тысяч человек. Тегеран опроверг эти данные и заявил о причастности Израиля и США к массовым протестам в Исламской Республике. Трамп в свою очередь призвал иранцев продолжать выходить на улицы и захватывать госучреждения. Глава Белого дома подчеркнул, что «помощь уже в пути».

«Невиданный ответ»

Армия Ирана готова защищать «территориальную целостность, независимость и политическое устройство» своей страны, заявил замглавнокомандующего иранской армией контр-адмирал Хабиболла Сайяри.

«Мы обладаем возможностями нанести ущерб противнику. И он прекрасно понимает, что любая авантюра обернется для него серьезными потерями», — цитирует военачальника агентство Fars.

Соединенные Штаты «пытаются создать впечатление, что могут нанести ущерб», добавил Сайяри.

Замглавы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади заметил, что сейчас Иран вступает в третью фазу конфликта с США и Израилем.

«Всего пока существует три фазы. Первой фазой была 12-дневная война, второй — беспорядки спустя всего семь месяцев после окончания войны. Сейчас мы входим в третью фазу», — приводит его слова ТАСС.

По мнению дипломата, Вашингтон «потерпит поражение», как и в двух предыдущих фазах. При этом Гарибабади подчеркнул, что Иран никогда не желал войны и не желает ее и сейчас.

Постоянное представительство Ирана при ООН в социальной сети Х подтвердило, что республика «готова вести диалог на основе взаимного доверия и интересов, однако если ее вынудят, то защитит себя и даст невиданный ранее ответ».

Тактика точечных ударов

США рассматривают возможность нанесения по Ирану точечных ударов по «важным» иранским чиновникам и командирам, которых они считают ответственными за гибель протестующих, пишет портал Middle East Eye со ссылкой на источники.

«Трамп не отказался от стремления к «смене режима» в Тегеране», — говорится в публикации.

По информации издания, атаки могут начаться на этой неделе.

The Economist утверждает, что Соединенные Штаты уже перебросили на Ближний Восток зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD. Кроме того, вместе с авианосцем «Авраам Линкольн» туда направлены истребители F-15E, пишет The Wall Street Journal.

По информации «Военной хроники», также началась переброска самолетов-разведчиков RC-135V Rivet Joint ВВС США и «летающего дешифратора» Bombardier E-11A Battlefield Airborne Communications Node (BACN).

«Это довольно редкий борт, главная задача которого соединять разные рода войск, перекодировать сигналы и протоколы и передавать их в зашифрованном виде дальше», — отметил Telegram-канал.

«Военная хроника» допустила, что перед началом боевых действий Bombardier E-11A BACN может подняться в воздух одним из первых, чтобы координировать коммуникацию всех задействованных формирований.
 
