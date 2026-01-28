Размер шрифта
Переговоры о мире на Украине
В Госдуме рассказали, как Европе избежать «развала и хаоса»

Слуцкий: Европе нужно прекратить быть центром «партии войны»
Павел Бедняков/РИА Новости

У Европы есть «только один путь» избежать развала и хаоса, который заключается в том, чтобы «прекратить стремиться быть центром «партии войны» и перестать спонсировать режим президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

«У Европы, на самом деле, есть только один путь избежать развала и хаоса – прекратить стремиться быть центром «партии войны» и перестать спонсировать режим Зеленского, вставляя палки в процесс украинского урегулирования. Еще не поздно свернуть с обочины мировой истории и подключиться к реальной политике по обеспечению стабильного мира и безопасности на европейском континенте», — отметил он.

По словам Слуцкого, «голос разума» все громче звучит в национальных парламентах стран ЕС. Так, например, депутат бундестага от СДПГ Адис Ахметович призвал канцлера Германии Фридриха Мерца начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. О том же говорили во Франции и в Италии, отметил Слуцкий, выразив уверенность, что список стран «будет расти».

Кроме того, в разговоре с Financial Times бывший посол Италии в НАТО Стефано Стефанини заявил, что если США перестанут присутствовать в Европе, то НАТО и ЕС грозит распад.

Ранее Макрон заявил о разработке новых санкций против России.
 
