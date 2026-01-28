Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине

Граждане Финляндии продолжают работать на территории России

Yle: несмотря на закрытую границу, финны продолжают работу на Сайменском канале
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Граждане Финляндии, несмотря на закрытую границу, продолжают работать на российской части Сайменского канала. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

В материале отмечается, что граница между двумя странами закрыта уже третий год. Тем не менее на арендованной Финляндией территории Сайменского канала продолжаются различные работы по обслуживанию оборудования и регулированию уровня воды. Финские рабочие и специалисты все это время выполняли свои обязательства и следили за состоянием оборудования канала.

Yle подчеркивает, что обстановка на территории канала очень спокойная. Кроме финнов там находятся российские пограничники и таможенники.

Сайменский канал является судоходным каналом между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Канал был построен в 1856 году, реконструирован в 1963-1968 годах. Его протяженность более 57 километров. России принадлежит 34 километра, Финляндии — свыше 23 километров. Договор об аренде российской части канала Финляндией был заключен в 1962 году и продлен в 2012 году. Согласно ему обслуживание арендованного участка возложено на Финляндию. Финские граждане работают на российской стороне несколько дней в неделю.

В октябре 2024 года сообщалось, что судоходство по Сайменскому каналу, соединяющему территории Финляндии и России, сохранится, несмотря на дипломатические трудности.

Бывший глава МИД Финляндии призвал открыть границу с Россией.
 
Теперь вы знаете
Начальник просит открыть ИП: почему это предложение, от которого стоит отказаться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!