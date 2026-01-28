Граждане Финляндии продолжают работать на территории России

Граждане Финляндии, несмотря на закрытую границу, продолжают работать на российской части Сайменского канала. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

В материале отмечается, что граница между двумя странами закрыта уже третий год. Тем не менее на арендованной Финляндией территории Сайменского канала продолжаются различные работы по обслуживанию оборудования и регулированию уровня воды. Финские рабочие и специалисты все это время выполняли свои обязательства и следили за состоянием оборудования канала.

Yle подчеркивает, что обстановка на территории канала очень спокойная. Кроме финнов там находятся российские пограничники и таможенники.

Сайменский канал является судоходным каналом между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Канал был построен в 1856 году, реконструирован в 1963-1968 годах. Его протяженность более 57 километров. России принадлежит 34 километра, Финляндии — свыше 23 километров. Договор об аренде российской части канала Финляндией был заключен в 1962 году и продлен в 2012 году. Согласно ему обслуживание арендованного участка возложено на Финляндию. Финские граждане работают на российской стороне несколько дней в неделю.

В октябре 2024 года сообщалось, что судоходство по Сайменскому каналу, соединяющему территории Финляндии и России, сохранится, несмотря на дипломатические трудности.

Бывший глава МИД Финляндии призвал открыть границу с Россией.