Переговоры о мире на Украине
Политика

Франция работает над новыми антироссийскими санкциями

Макрон: Франция работает над новыми санкциями против РФ на уровне Евросоюза
Philippe Magoni/Reuters

Франция ведет работу над новыми санкциями против России на уровне Евросоюза. Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети Х.

Макрон рассказал, что у него состоялся разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Париж самым решительным образом осуждает российские удары по украинской инфраструктуре, отметил французский лидер.

По его словам, французская сторона продолжает «работать над созданием условий для справедливого и прочного мира, который обеспечит безопасность Украины и Европы».

«Франция также по-прежнему полна решимости усиливать давление на Россию до тех пор, пока она уклоняется от мира. Мы работаем над новыми санкциями на европейском уровне и продолжим наши усилия по сдерживанию теневого флота», — написал он.

Вечером 28 января Зеленский сообщил, что Франция дополнительно поставит Украине самолеты, ракеты для систем ПВО и авиабомбы, а также пришлет генераторы.

Ранее премьер Эстонии обвинил Россию в проблемах с экономикой.
 
