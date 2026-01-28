Франция работает над новыми антироссийскими санкциями

Макрон: Франция работает над новыми санкциями против РФ на уровне Евросоюза

Франция ведет работу над новыми санкциями против России на уровне Евросоюза. Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети Х.

Макрон рассказал, что у него состоялся разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Париж самым решительным образом осуждает российские удары по украинской инфраструктуре, отметил французский лидер.

По его словам, французская сторона продолжает «работать над созданием условий для справедливого и прочного мира, который обеспечит безопасность Украины и Европы».

«Франция также по-прежнему полна решимости усиливать давление на Россию до тех пор, пока она уклоняется от мира. Мы работаем над новыми санкциями на европейском уровне и продолжим наши усилия по сдерживанию теневого флота», — написал он.

Вечером 28 января Зеленский сообщил, что Франция дополнительно поставит Украине самолеты, ракеты для систем ПВО и авиабомбы, а также пришлет генераторы.

