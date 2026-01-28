Франция работает над новыми антироссийскими санкциями

Франция ведет работу над новыми санкциями против России на уровне Евросоюза. Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети Х.
Макрон рассказал, что у него состоялся разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Париж самым решительным образом осуждает российские удары по украинской инфраструктуре, отметил французский лидер.
По его словам, французская сторона продолжает «работать над созданием условий для справедливого и прочного мира, который обеспечит безопасность Украины и Европы».
«Франция также по-прежнему полна решимости усиливать давление на Россию до тех пор, пока она уклоняется от мира. Мы работаем над новыми санкциями на европейском уровне и продолжим наши усилия по сдерживанию теневого флота», — написал он.
Вечером 28 января Зеленский сообщил, что Франция дополнительно поставит Украине самолеты, ракеты для систем ПВО и авиабомбы, а также пришлет генераторы.
