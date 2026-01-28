Рассылку Amazon писем о массовых увольнениях назвали ошибкой

«Би-би-си:» Amazon могла послать письма об увольнении 16 тыс. человек по ошибке

Корпорация Amazon удалила переписку, в которой говорилось о массовых увольнениях в компании, по ошибке. Об этом сообщает «Би-би-си».

В публикации отмечается, что письма о новом раунде сокращений, который затронет около 16 тысяч сотрудников, были разосланы вечером 26 января. В сообщении утверждалось, что работники в США, Канаде и Коста-Рике будут уволены в рамках усилий по «укреплению компании».

«Сообщение, видимо, было передано по ошибке, так как оно было быстро отменено», — говорится в публикации телекомпании.

До этого сообщалось, что Amazon уведомила сотрудников о сокращении 16 000 рабочих мест по всему миру для оптимизации своей деятельности.

В сообщении для сотрудников, опубликованном Бет Галетти, старшим вице-президентом по вопросам управления персоналом и технологий, компания заявила, что «дополнительные организационные изменения» призваны «укрепить нашу организацию за счет сокращения уровней иерархии, повышения ответственности и устранения бюрократии».

Ранее сотрудники Ubisoft анонсировали забастовку из-за сокращений.