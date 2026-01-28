Названа сумма заблокированных в ЕС активов Банка России

В Европейском союзе (ЕС) заморожены активы Центрального банка России на €210 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Еврокомиссии (ЕК).

Из документов следует, что €180 млрд заморожены на счетах в бельгийской компании Euroclear, еще около €20 млрд — во Франции, а остальная сумма — в Люксембурге и Германии. При этом €28 млрд замороженных активов принадлежат частным инвесторам, говорится в документах.

По оценке ЕК, доходы от замороженных российских активов могут составлять около €2,5-3 млрд в год. Точная сумма зависит от процентных ставок.

23 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сумма замороженных в США российских активов составляет чуть меньше чем $5 млрд. Представитель Кремля обратил внимание, что российский лидер Владимир Путин говорил о решении выделить $1 млрд из замороженных активов на «Совет мира» по сектору Газа. Инициатива предполагает, что эти средства будут потрачены при выполнении задач гуманитарного характера в Палестине.

