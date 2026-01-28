В Иране заявили о вступлении в третью фазу конфликта с США и Израилем

Иран вступает в третью фазу конфликта с США и Израилем. С таким заявлением выступил замглавы МИД исламской республики Казем Гарибабади, передает ТАСС.

«Всего пока существует три фазы. Первой фазой была 12-дневная война, второй — беспорядки спустя всего семь месяцев после окончания войны. Сейчас мы входим в третью фазу», — уточнил дипломат.

Гарибабади подчеркнул: все, что сейчас происходит вокруг Ирана, — начало очередной фазы конфликта. При этом он заявил об изменении тактики США и Израилем, однако заверил, что в этой фазе «они так же потерпят поражение, как и в двух предыдущих».

Тегеран никогда не желал войны, отметил замглавы МИД, и не желает ее сейчас, но считает необходимым уметь «постоять за себя» и не прекратит укреплять оборону даже в случае достижения прогресса на дипломатической арене.

ВМС США направили на Ближний Восток «огромную армаду» во главе с атомным авианосцем «Авраам Линкольн», заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Он пригрозил Тегерану применить силу, если власти республики откажутся заключить сделку, подразумевающую отказ от ядерного оружия. По информации Middle East Eye, США рассматривают возможность нанесения точечных ударов. Постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что страна готова защитить себя и дать «невиданный ранее ответ».

Ранее аналитик заявил, что Трампу придется предпринять военные действия против Ирана.