Общество

На складе в Одинцово произошел сильный пожар

В центре Одинцово загорелся склад с текстилем
Telegram-канал SHOT

На находящемся в центре Одинцово складе с текстилем произошел сильный пожар. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В данный момент площадь возгорания составляет 1800 квадратных метров, и огонь продолжает распространяться. Густой чёрный дым и зарево от пожара видно издалека.

На территории склада расположен магазин с промышленной химией. По предварительным сведениям, в помещении могли находиться люди.

Главное управление МЧС по Московской области сообщило, что к тушению пожара привлечены 49 человек и 18 единиц техники.

28 января стало известно, что в городе Верхняя Пышма в Свердловской области ликвидировали пожар в пункте выдачи заказов Ozon. По данным МЧС, площадь пожара составила 900 квадратных метров. При этом огонь распространился на кровлю.

За день до этого в подмосковном городе Кубинка произошел сильный пожар. По данным СМИ, возгорание началось в районе торгового центра «Авиатор». Сообщалось, что огнем были охвачены торговые павильоны. Очевидцы рассказали, что люди самостоятельно отгоняли припаркованные рядом автомобили.

Ранее в Подмосковье произошел крупный пожар в конюшне.
 
