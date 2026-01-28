Размер шрифта
В Индии оценили перспективы самолета SJ-100 для местной авиации

Глава HAL Сунил: SJ-100 может заполнить нишу региональной авиации в Индии
Нина Падалко/РИА Новости

Российский самолет SJ-100 может заполнить важную нишу на рынке Индии. Об этом РИА Новости рассказал председатель индийской государственной корпорации HAL доктор Д.К. Сунил.

По его мнению, самолет является не слишком большим и не слишком маленьким. Он может заполнить нишу региональных перевозок. В корпорации видят, что самолет подходит для этой цели.

«У нас есть довольно много запросов, и я думаю, что у него будет хорошее будущее», — заявил Сунил.

28 января сообщалось, что Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в состав «Ростеха») подписала договор о совместном производстве самолетов SJ-100 с индийской государственной корпорацией Hindustan Aeronautics (HAL).

В ОАК уточнили, что соглашение станет базой для дальнейшего сотрудничества между российской и индийской компаниями. В частности, HAL будет содействовать ОАК в процессе сертификации и валидации сертификата типа Superjet в Индии.

Ранее Минпромторг показал интерьер импортозамещенного Superjet 100, собранного по серийной технологии.
 
