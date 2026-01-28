Размер шрифта
В посольстве РФ в Египте заявили, что не получали информацию о пропаже россиян

Посольство РФ не получало данных о пропаже туристов из Екатеринбурга в Египте
AlexAnton/Shutterstock/FOTODOM

Представители посольства Российской Федерации в Египте прокомментировали информацию о пропавших туристах из Екатеринбурга. Заявление дипломатов приводит ТАСС.

По словам представителей посольства, данных о мужчинах у них нет.

«К нам информация по этому делу пока не поступала», – сообщили журналистам.

О пропаже путешественников из Екатеринбурга стало известно 28 января. Молодые люди Владислав и Никита 21 января отправились в Шарм-эш-Шейх. Позже они отправились на автобусе в Каир. Один из них рассказал отцу о том, что они успешно обустроились в гостинице.

26 января туристы перестали отвечать на звонки. 27 января они должны были отправиться домой, в Екатеринбург, но на обратный рейс они не зарегистрировались.

До этого в Таиланде обокрали российского блогера Эмира Еникеева. По его словам, он оставил в гостиной виллы поясную сумку, где находились деньги. Утром он нашел предмет за пределами дома, банкнот внутри не было.

Ранее тайский таксист оскорбил российских туристок из-за отказа доплатить 49 рублей.
 
