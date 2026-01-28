Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Армия

В Белгородской области при атаке украинских беспилотников погиб мужчина

Гладков: в Новой Таволжанке в результате удара дронов погиб мирный житель
Станислав Красильников/РИА Новости

В результате целенаправленного удара украинских войск в Белгородской области погиб мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Два беспилотника Вооруженных сил Украины атаковали автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Находившийся в автомобиле мужчина от скончался на месте от ранений. Машина получила повреждения.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

26 января Гладков сообщил, что в Грайворонском округе два мирных жителя пострадали в результате атаки беспилотников украинской армии.

За день до этого стало известно, что в результате атаки украинского беспилотника на поселок Красная Яруга Белгородской области пострадал ребенок. Дрон сдетонировал около частного жилого дома. Травмы получили три мирных жителя, включая одного несовершеннолетнего.

Ранее автобус с мирными жителями сгорел после атаки беспилотника в Белгородской области.
 
Теперь вы знаете
Как развить харизму, прокачать личное обаяние и притягивать людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!