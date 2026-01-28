В Белгородской области при атаке украинских беспилотников погиб мужчина

Гладков: в Новой Таволжанке в результате удара дронов погиб мирный житель

В результате целенаправленного удара украинских войск в Белгородской области погиб мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Два беспилотника Вооруженных сил Украины атаковали автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Находившийся в автомобиле мужчина от скончался на месте от ранений. Машина получила повреждения.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

26 января Гладков сообщил, что в Грайворонском округе два мирных жителя пострадали в результате атаки беспилотников украинской армии.

За день до этого стало известно, что в результате атаки украинского беспилотника на поселок Красная Яруга Белгородской области пострадал ребенок. Дрон сдетонировал около частного жилого дома. Травмы получили три мирных жителя, включая одного несовершеннолетнего.

Ранее автобус с мирными жителями сгорел после атаки беспилотника в Белгородской области.