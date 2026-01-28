Партия Марин Ле Пен столкнулась с внутренними разногласиями из-за России

Французская правая партия «Национальное объединение», парламентскую фракцию которой возглавляет Марин Ле Пен, столкнулась с внутренними противоречиями по вопросу развития отношений с Россией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на членов партии.

Они рассказали, что внутри фракции существуют острые разногласия по вопросу о том, стоит ли считать Кремль угрозой.

Крыло партии, которое возглавляет депутат Европарламента Жордан Барделла, рассматривает Россию как угрозу для Франции и Европы. В более традиционалистском крыле придерживаются мнения, что российско-украинский конфликт был вызван расширением НАТО на восток.

Третья сторона является молчаливым большинством, они ничего не имеют против диалога с Москвой, но не высказывают этого публично, рассказал один из источников.

До этого Ле Пен в Национальном собрании (нижней палате парламента) заявила, что проект госбюджета Франции на 2026 год является «бюджетным Чернобылем».

Ранее Ле Пен допустила отказ от участия в президентских выборах во Франции.