В СКР анонсировали возвращение российских юниоров с флагом и гимном

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в ближайшее время российским юниорам вернут флаг и гимн.

По его словам, итоговое решение Международного союза конькобежцев (ISU) по данному вопросу будет вскоре вынесено.

«Я более чем уверен, что Совет ISU осенью допустит наших юниоров до участия в этапах Кубка мира и чемпионате мира в случае прохождения отбора. И вот там уже поедем в составе национальной команды России — мы должны быть к этому готовы. Надеюсь, что в ISU прислушаются к рекомендации исполкома МОК, когда они рекомендовали всем федерациям допускать молодых спортсменов без ограничений. График уже есть, первые этапы Кубка мира пройдут в ноябре. На чемпионат мира нужно будет отбираться, просто взять и поехать туда нельзя, нужно набрать определенный рейтинг», — заявил Гуляев.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали девять спортсменов.

