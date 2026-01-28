В Сети появилось объявление о продаже томского крематория. Стоимость объекта достигает 370 млн рублей при средней выручке в месяц 4 млн рублей.

«Kpeмaционный комплекc пoстpоен на теpритopии дейcтвующего клaдбища в Bоронинo, oткрыт в 2022 году и функциoнальнo cпoсoбeн oкaзывать весь cпектp pитуальныx уcлуг», — сообщает сайт с объявлениями.

Как отмечается, в ритуальный комплекс входит два корпуса: административный (прием посетителей, консультации) и санитарно-технический. Комплекс также оснащен оборудованием для кремационной линии и системой отопления с газовой котельной.

До этого в Самарской области было принято решение возвести крематорий в селе без водопровода и канализации. Каждый год весной, во время паводка, район затапливает водой. Именно поэтому жители села Кривое Озеро уже несколько лет выступают против строительства крематория вблизи их населенного пункта. В то же время крематорий необходим Самарской области — кладбища оказались переполнены еще во время пандемии коронавируса, так что жители даже начали отвозить тела на кремацию в Москву и Нижний Новгород, что дорого и доступно не всем.

