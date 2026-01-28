Во Франции удивились попаданию Сафонова в стартовый состав «ПСЖ» на матч ЛЧ

Журналист L'Équipe Уго Делом признался, что был очень удивлен включению российского вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова в стартовый состав команды на матч восьмого тура общего группового этапа Лиги чемпионов с английским «Ньюкаслом». Его слова приводит «РБ Спорт».

«Это очень неожиданно — Матвей провел всего две тренировки! На самом деле, это серьезный шаг от Луиса Энрике, он на что-то явно намекает. Что касается ожиданий от игры Сафонова сегодня, то мне очень сложно что-либо сказать. Повторюсь, он провел всего две тренировки — это очень мало», — заявил он.

Встреча, которая проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, началась в 23:00 по московскому времени. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры, «ПСЖ» ведет со счетом 1:0 после гола Витиньи на 8-й минуте.

В декабре Сафонов сыграл четыре матча подряд в стартовом составе подряд. Четвертым стал Межконтинентальный кубок против бразильского «Фламенго», который состоялся на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. По ходу серии пенальти вратарь получил перелом руки и был вынужден пропустить несколько недель. К тренировкам в общей группе он вернулся в 20-х числах января.

Ранее Сафонову предрекли место в запасе «ПСЖ».