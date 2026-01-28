Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Политика

Путин сравнил блокаду Ленинграда с преступлением нацистов против евреев

Путин: блокада Ленинграда сравнима с преступлением нацистов против евреев
Михаил Метцель/РИА Новости

Блокада Ленинграда сравнима с преступлениями нацистов, направленными против еврейского народа. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями еврейской общины Берлом Лазаром и Александром Бородой, передает сайт Кремля.

«Мне кажется, неслучайно, что этот день <...> совпал и с Днем полного освобождения Ленинграда от блокады. Потому что ведь это тоже преступление, связанное с уничтожением целого огромного населенного пункта, и прежде всего жертвами стали представители гражданского населения», — сказал глава государства.

Путин добавил, что нацисты во время блокады Ленинграда поставили перед собой цель уничтожить целый город. По его словам, это преступление против человечности.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия нацелена на то, чтобы не допустить повторения ужасающих преступлений, подобных Холокосту. По ее словам, страна бережно хранит память о событиях Великой Отечественной войны и подвиге советских воинов-освободителей, остановивших фашистов.

Ранее в Израиле раскритиковали слова Навроцкого о причастности СССР к Холокосту.
 
Теперь вы знаете
Как развить харизму, прокачать личное обаяние и притягивать людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!