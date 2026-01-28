Путин сравнил блокаду Ленинграда с преступлением нацистов против евреев

Блокада Ленинграда сравнима с преступлениями нацистов, направленными против еврейского народа. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями еврейской общины Берлом Лазаром и Александром Бородой, передает сайт Кремля.

«Мне кажется, неслучайно, что этот день <...> совпал и с Днем полного освобождения Ленинграда от блокады. Потому что ведь это тоже преступление, связанное с уничтожением целого огромного населенного пункта, и прежде всего жертвами стали представители гражданского населения», — сказал глава государства.

Путин добавил, что нацисты во время блокады Ленинграда поставили перед собой цель уничтожить целый город. По его словам, это преступление против человечности.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия нацелена на то, чтобы не допустить повторения ужасающих преступлений, подобных Холокосту. По ее словам, страна бережно хранит память о событиях Великой Отечественной войны и подвиге советских воинов-освободителей, остановивших фашистов.

Ранее в Израиле раскритиковали слова Навроцкого о причастности СССР к Холокосту.