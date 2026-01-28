Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине

Россиянам рассказали, как вернуть деньги за отопление

Финансист Дайнеко: деньги за отопление можно вернуть, если в квартире холодно
Mikhailov Studio/Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут вернуть деньги за коммунальные платежи за отопление, если температура воздуха в квартире держится ниже 18°C. Об этом РИА Новости сообщила эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

«По закону при отоплении жилых помещений должна обеспечиваться оптимальная температура в соответствии с нормативами: не ниже +18°C, а в угловых комнатах — не ниже +20°C. А если за бортом -31°C и ниже, то в квартире должно быть +20°C и +22°C — в угловых комнатах», — сказала финансист.

Дайнеко добавила, что при нарушении россиянам нужно обратиться с заявкой-жалобой в обслуживающую организацию. После ее регистрации в квартиру должны прийти представители компании, чтобы осмотреть системы отопления и зафиксировать показатели температуры. Эти сведения укажут в акте, с помощью которого жильцы смогут получить перерасчет планы за теплоэнергию, отметила эксперт.

24 января в центре Калуги произошел порыв трубы отопления, что привело к отключению тепла в трех многоквартирных домах на улицах Московской и Ленина. Городская прокуратура взяла под контроль ход ремонтных работ и сроки возобновления подачи тепла в жилые помещения.

Ранее в Госдуме предложили отправлять работников на удаленку при сильных морозах.
 
Теперь вы знаете
Как развить харизму, прокачать личное обаяние и притягивать людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!