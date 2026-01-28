Россиянам рассказали, как вернуть деньги за отопление

Финансист Дайнеко: деньги за отопление можно вернуть, если в квартире холодно

Россияне могут вернуть деньги за коммунальные платежи за отопление, если температура воздуха в квартире держится ниже 18°C. Об этом РИА Новости сообщила эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

«По закону при отоплении жилых помещений должна обеспечиваться оптимальная температура в соответствии с нормативами: не ниже +18°C, а в угловых комнатах — не ниже +20°C. А если за бортом -31°C и ниже, то в квартире должно быть +20°C и +22°C — в угловых комнатах», — сказала финансист.

Дайнеко добавила, что при нарушении россиянам нужно обратиться с заявкой-жалобой в обслуживающую организацию. После ее регистрации в квартиру должны прийти представители компании, чтобы осмотреть системы отопления и зафиксировать показатели температуры. Эти сведения укажут в акте, с помощью которого жильцы смогут получить перерасчет планы за теплоэнергию, отметила эксперт.

24 января в центре Калуги произошел порыв трубы отопления, что привело к отключению тепла в трех многоквартирных домах на улицах Московской и Ленина. Городская прокуратура взяла под контроль ход ремонтных работ и сроки возобновления подачи тепла в жилые помещения.

Ранее в Госдуме предложили отправлять работников на удаленку при сильных морозах.