Зеленский заявил, что Россия готовит новый удар по Украине

Россия готовится к новому удару по Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на украинскую разведку.

«Знаем и о том, что россияне готовятся к новому удару. Разведка дает информацию по этому поводу, надо, чтобы сейчас Америка, Европа, все партнеры понимали, как это дискредитирует дипломатические переговоры. Надо думать всем, кто действительно хочет мира, как обеспечить, чтобы не к новым массированным атакам россияне готовились, а к окончанию войны. В мире есть сила, чтобы это обеспечить», — написал он.

Второй раунд переговоров между представителями России, Украины и США в Абу-Даби назначен на 1 февраля 2026 года. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал текущий диалог как «не дружелюбный, но конструктивный».

28 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина ударами по мирному населению пытается сорвать переговоры.

Ранее в подполье заявили о поражении системы связи ВСУ в Одессе.