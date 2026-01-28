Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

Скрипачку Соршневу* внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес музыканта Асю Соршневу в список террористов и экстремистов
Соршнева Ася/VK

Скрипачку Асю Соршневу внесли в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом опубликована на сайте Росфинмониторинга.

До этого артистку арестовали и посадили под домашний арест за спонсирование Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК). Она переводила донаты организации с августа 2021 года по февраль 2022 года. У артистки был настроен автоплатеж. Всего она сделала семь переводов. Музыкантка на суде признала свою вину.

Соршнева является лауреаткой российских и международных конкурсов, а также основательницей и художественным руководителем фестиваля LegeArtis Lech в Австрии. Помимо этого, она выступала в составе оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета.

По данным Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Соршнева родилась в 1983 году в городе Коломна Московской области. В 2005, 2006 и 2007 годах она принимала участие в гастрольных турах по странам Южной Америки и Европы в составе «UBS Festival Orchestra» под руководством Джеймса Левайна. В 2006 и 2007 годах она выступала в Японии и Тайване как в составе оркестра, так и струнного квартета.

Ранее в России запретили ряд книг Суворова.
 
Теперь вы знаете
Начальник просит открыть ИП: почему это предложение, от которого стоит отказаться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!