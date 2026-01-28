Скрипачку Соршневу* внесли в перечень террористов и экстремистов

Скрипачку Асю Соршневу внесли в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом опубликована на сайте Росфинмониторинга.

До этого артистку арестовали и посадили под домашний арест за спонсирование Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК). Она переводила донаты организации с августа 2021 года по февраль 2022 года. У артистки был настроен автоплатеж. Всего она сделала семь переводов. Музыкантка на суде признала свою вину.

Соршнева является лауреаткой российских и международных конкурсов, а также основательницей и художественным руководителем фестиваля LegeArtis Lech в Австрии. Помимо этого, она выступала в составе оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета.

По данным Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Соршнева родилась в 1983 году в городе Коломна Московской области. В 2005, 2006 и 2007 годах она принимала участие в гастрольных турах по странам Южной Америки и Европы в составе «UBS Festival Orchestra» под руководством Джеймса Левайна. В 2006 и 2007 годах она выступала в Японии и Тайване как в составе оркестра, так и струнного квартета.

