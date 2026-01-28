Российские НПЗ готовятся возобновить экспорт бензина

Крупные российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) на фоне ожидаемого снятия эмбарго на экспорт бензина готовятся возобновить поставки. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, отгрузки могут начаться в первые дни следующего месяца. Киришский НПЗ планирует отгрузить в феврале 111 тыс. тонн топлива. Весь экспорт в феврале—марте может составить 1800 тыс. тонн.

Ограничения на экспорт были введены в сентябре прошлого года на фоне рекордных биржевых цен и рисков нехватки топлива на российском рынке. Ранее «Ъ» сообщал, что Минэнерго внесло постановление о снятии запрета на экспорт бензина с февраля. Сообщения о возможном снятии ограничений уже привели к росту биржевых цен.

По мнению одного из источников издания, поставки бензина в феврале могут вырасти на 30–50% к январю, поскольку у производителей нет времени для более существенного увеличения отгрузок.

19 января РИА Новости со ссылкой на источники сообщало о возможном досрочном снятии эмбарго на экспорт бензина для крупных производителей топлива с 1 февраля.

Ранее ФАС возбудила дело против сетей АЗС.