Девочку, украденную из роддома, нашли спустя 17 лет с помощью селфи

В США девушка нашла биологических родителей с помощью селфи
Девушка из США сделала селфи с новой подругой и неожиданно обрела семью. Об этом сообщает The Mirror.

По данным издания, женщина по имени Лавона на поздних сроках беременности пережила выкидыш, поэтому решила украсть ребенка. Она переоделась медсестрой и похитила у одной из молодых матерей в роддоме младенца. Девочку назвали Кессиди.

В 17 лет, уже будучи школьницей, она познакомилась с Мише, которая была на несколько лет ее старше. Подруги проводили много времени вместе, окружающие считали их очень похожими.

В какой-то момент Мише отправила родителям селфи, где она позирует с новой подругой. Узнав дату рождения подруги, родители Мише поняли, что Кессиди и есть тот младенец, которого у них похитили 17 лет назад. ДНК тест только подтвердил эту догадку.

В результате «приемную мать» Кессиди приговорили к 10 годам лишения свободы. Изначально семьи не ладили, но спустя время примирились с фактом произошедшего.

Ранее акушер объяснила, могут ли перепутать новорожденных в роддоме.
 
