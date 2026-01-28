Игрок «ПСЖ» Хвича получил травму в матче ЛЧ и не смог уйти с поля самостоятельно

Грузинский полузащитник французского «ПСЖ» Хвича Кварацхелия получил травму в матче восьмого тура общего группового этапа Лиги чемпионов с английским «Ньюкаслом».

На 20-й минуте вингер «сорок» Антони Эланга подкатом сбил 24-летнего грузина с ног, за что был предупрежден желтой карточкой. Кварацхелия сначала долго не мог подняться, а после покинул поле с помощью врачей и партнеров по команде. Вместо него вышел Дезире Дуэ.

Встреча, которая проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, началась в 23:00 по московскому времени. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры. «ПСЖ» ведет со счетом 1:0 после гола Витиньи на 8-й минуте, ассистентом в этом голе выступил Кварацхелия.

В стартовом составе парижан вышел российский вратарь Матвей Сафонов. В декабре Сафонов сыграл четыре матча подряд в стартовом составе подряд. Четвертым стал Межконтинентальный кубок против бразильского «Фламенго», который состоялся на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. По ходу серии пенальти вратарь получил перелом руки и был вынужден пропустить несколько недель. К тренировкам в общей группе он вернулся в 20-х числах января.

